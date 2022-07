Tanti auguri a Gabriel Garko che in queste ore ha festeggiato i 50 anni. Festa di compleanno sobria ma allo stesso tempo ricchissima di emozione e affetto. Il noto attore si è circondato delle persone a lui più care per trascorrere una serata gioiosa. Sui social, le immagini di quei momenti dove è possibile anche vedere chi fossero gli invitati.

Gabriel Garko ha compiuto 50 anni. L’attore, nato il 12 luglio del 1972 a Torino, lunedì sera, allo scoccare della mezzanotte, ha festeggiato in compagnia dei suoi amici più cari ed in generale degli affetti più importanti della sua vita.

Sui social, le immagini della festa dove si vede come l’uomo abbia brindato e spento le candeline sulla torta insieme ad un gruppo molto ristretto di persone.

Da quanto si apprende, sembra che Garko abbia festeggiato in un locale della Capitale. Dario Oliviero, questo il vero nome del sex symbol di cinema e della tv, era circondato anche da altri e altre colleghe. Tra queste anche Maria Grazia Cucinotta ed Eva Grimaldi, accompagnata rigorosamente da Imma Battaglia. Il gruppetto si è divertito specialmente dopo lo scoccare della mezzanotte quando tra champagne e torta sono partiti i veri festeggiamenti.

Dalle stories Instagram dell’attore è possibile intuire che potrebbe essere previsto qualche altro festeggiamento dato che lui stesso ha scritto: “Tavola intima per i primi festeggiamenti”, mostrando appunto la tavolata per la cena avvenuta questa notte.

Tantissime le persone che hanno voluto partecipare sui social agli auguri e lo stesso attore ha voluto condividere e pubblicare i loro messaggi apprezzando l’affetto ricevuto. Un momento davvero sereno per lui.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram