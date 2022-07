Alex Belli in versione cantante. Come promesso e annunciato, ecco il singolo musicale del noto attore ‘Amore libero’: le prime reazioni.

Alex Belli non ha più limiti. Il noto attore si scopre cantante e, come annunciato tempo fa, ecco arrivare oggi il suo singolo musicale dal nome “Amore libero”. Il volto tv, protagonista di una serie di reality show, ha condiviso su Instagram e sui vari profili social un’anteprima del brano che può essere ascoltato nella sua interezza sulle principali piattaforme musicali.

Alex Belli in versione cantante: le reazioni

Alex Belli

Lo vedremo presto, forse, tornare in televisione nei panni di attore, ma adesso Alex Belli si concede ad un nuovo settore, quello musicale. L’uomo, infatti, ha pubblicato un singolo che rende omaggio alla sua visione dell’amore di recente spiegata anche al GF Vip.

Tra i produttori del pezzo dell’attore c’è anche Emiliano Bassi, batterista e autore musicale che ha lavorato anche con personaggi famosi come Laura Pausini, Gianna Nannini, Elisa e Giorgia.

“Voglio un amore libero, libero. Fai l’amore libero. Ti senti più libero. Voglio un amore libero, libero. Fai l’amore libero. Ti senti più libero”. Sono questi alcuni dei passaggi del ritornello della hit di Belli che, a quanto pare, ha subito riscosso successo.

Nei commenti al post pubblicato su Instagram, infatti, in tanti si sono complimentati per il sound del brano. “Mi è già entrato in testa”, “Assolutamente orecchiabili, bravo”, “Siete matti, ma è carino”. Sono questi alcuni dei messaggi lasciati all’attore per il suo ultimo lavoro. Qualcuno ha pure esagerato ipotizzando il brano come hit estiva: “Ha tutti gli ingredienti per diventare la canzone dell’estate”.

Non manca anche qualche parere negativo che, ovviamente, fa parte del gioco ma al momento sono di gran lunga i commenti positivi ad avere la meglio.

Di seguito il post Instagram di Belli con una parte del suo brano:

