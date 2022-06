Novità per la carriera di Alex Belli: pronto a tornare sul piccolo schermo in una nota soap opera. Le ultime sull’attore.

Prima le indiscrezioni sulla sua possibile partecipazione ad un noto programma Rai, ora quelle che lo vorrebbero tornare alle origini da attore. Alex Belli, in un modo o in un altro, fa sempre parlare di sé anche se questa volta per questioni di lavoro. Il noto volto della tv potrebbe essere nuovamente protagonista sul piccolo schermo in una famosissima soap opera.

Alex Belli torna a fare l’attore

Alex Belli

Per Alex Belli, protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip, sembra proprio essere imminente il ritorno sul piccolo schermo come attore. Secondo Il Fatto Quotidiano, nella sua versione online, sembra proprio che il modello sia pronto a riaffacciarsi al mondo delle soap. Dopo le apparizioni ai vari reality show tra polemiche social e triangoli amorosi, Belli pare intenzionato a tornare sui suoi passi. Si vocifera che abbia scelto di entrare nel cast di ‘Un Posto al Sole’.

Le novità narrative della telenovela, infatti, riguardano la sorte di un personaggio storico come il portiere di Palazzo Palladini, Raffaele Giordano. L’uomo, minacciato dai malavitosi nelle ultime puntate e salvato da Clara, vedrà il suo rapporto amoroso con Ornella andarsi ad intaccare. A questo punto sembra poter entrare in gioco proprio Alex Belli che dovrebbe subentrare a Patrizio Rispi, interprete di Raffaele, che avrebbe manifestato il desiderio di godersi la propria pensione.

La linea della soap sembra andare verso la storia di un giovane nuovo portiere con l’aspirazione di diventare un famoso e rispettato avvocato. Vedremo se così sarà.

Di seguito un simpatico post Instagram di Belli e la sua compagna in Grecia:

Riproduzione riservata © 2022 - DG