Michelle Hunziker presente nel videoclip del nuovo brano musicale di Eros Ramazzotti: le parole della donna sono dolcissime…

Torna a parlare Michelle Hunziker e lo fa non per i nuovi amori, bensì per quelli passati, che sono stati forti e che ancora oggi producono grandi emozioni e sentimenti. La bellissima presentatrice e modella è stata protagonista di alcune stories social nelle quali ha svelato alcuni dettagli inediti legati al rapporto col suo storico ex Eros Ramazzotti, in occasione dell’uscita del suo ultimo pezzo musicale ‘Ama’, della quale la showgirl è protagonista.

Michelle Hunziker e l’amore per Ramazzotti

Michelle Hunziker

La Hunziker è tornata a parlare del suo vecchio amore, Eros Ramazzotti, e lo ha fatto, come anticipato, nelle sue stories su Instagram dove, per prima cosa, ha annunciato la sua presenza, insieme alla figlia Aurora, nel videoclip di ‘Ama’, il nuovo singolo musicale del cantante ed ex marito.

Proprio per questo evento, la svizzera si è lasciata andare ad alcune interessantissime e dolcissime parole: “Mamma Mia. Che bella la vita, 26 anni dopo ‘Più bella Cosa’, (con Eros ndr) le cose sono cambiate, si sono evolute e il messaggio del video di Eros è potentissimo prché l’amore cambia, si evolve ma è sempre amore e le persone che ti hanno dato qualcosa di importante nella vita vanno salvate, vanno amate. Non è più perido di dannarsi, di farsi la guerra, delle invidie. Ma basta, si sta da Dio a volersi bene”.

La showgirl ha poi raccontato anche alcuni aneddoti relativi al videoclip della canzone spiegando che l’ex marito, qualche mese fa, le aveva chiesto se le andasse di partecipare al filmato della sua nuova canzone. Lei ha spiegato di aver subito accettato senza neanche pensarci e di essere rimasta pure felice e sorpresa di aver trovato la figlia Aurora lì sul “set”.

Di seguito il post Instagram della Hunziker con una breve clip del video di Ramazzotti ‘Ama’:

Riproduzione riservata © 2022 - DG