Rumors su Estefania ed Edoardo: dopo l’uscita dall’Isola dei Famosi, tra i due si mormora di un presunto flirt. Come sono andate le cose.

C’è del tenero tra Estefania Bernal ed Edoardo Tavassi? Chi lo sa, la cosa certa è che dopo l’Isola dei Famosi, i rumors su un loro possibile flirt sono aumentati a dismisura. A raccontare nel dettaglio cosa sarebbe davvero successo tra i due è Biccy e successivamente anche la modella che ha precisato alcune cose sul suo rapporto con il fratello di Guendalina.

Isola dei Famosi: la verità sul flirt tra Estefania ed Edoardo

Isola dei famosi

Nelle scorse ore si era diffuso un gossip secondo cui dopo l’uscita di scena dall’Isola dei Famosi, tra Estefania ed Edoardo ci fosse stato del tenero o, per lo meno, un approccio. “Lui nel resort si è trovato a passare la sua ultima notte come altre due naufraghe eliminate: Pamela Petrarolo e la modella Estefania Bernal. Secondo le nostre fonti la ragazza avrebbe flirtato con Tavassi ma ricevendo un due di picche. Il fratello di Guendalina davvero aspetta di guardare Mercedes Henger senza telecamere per capire qualcosa di più del loro rapporto”, le parole di Biccy.

A non dare seguito a questa indiscrezione è stata poi la stessa modella che ha risposto ai fan direttamente dal profilo Instagram dell’Isola: “Posso dire che Edoardo è diventato un figo pazzesco. Noi siamo amici quindi se mi piace o no questa cosa non la posso dire, ma è diventato un figo pazzesco. Quindi mai dire mai”, ha spiegato Estefania senza smentire la questione legata al resort.

Poi su Roger: “Certo che mi piace Roger e ne abbiamo già parlato noi, appena torno a Milano ci rivedremo”.

Di seguito, invece, il post Instagram con l’uscita di scena di Tavassi che ha abbandonato l’Isola per infortunio:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG