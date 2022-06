Edoardo Tavassi si rivede allo specchio per la prima volta dopo il ritiro dall’Isola dei Famosi: la reazione e le prime parole.

Proprio sul più bello, a soli sette giorni dalla fine, Edoardo Tavassi ha dovuto dire addio all’Isola dei Famosi. Un ritiro accolto con grande dispiacere da parte dei naufraghi rimasti ma anche, e soprattutto, dai telespettatori che avevano il romano nel cuore. Per il fratello di Guendalina – che non ha preso bene il suo forfait – troppo grave il problema al ginocchio per restare ancora in Honduras. In queste ore, il videomaker ha avuto modo di rivedersi allo specchio e di rilasciare le prime parole ufficiali post ritiro.

Edoardo Tavassi: l’addio all’Isola e le prime reazioni

Isola dei famosi

Dal day time odierno de L’Isola dei Famosi, arrivano le prime dichiarazioni ufficiali di Edoardo Tavassi: “Io oggi mi sento davvero vincitore per tutto il bello che ho visto: gli amici, le persone con le quali ho condiviso questa esperienza. Oggi ho visto negli occhi quanto loro vogliono bene a me”, le prime parole dell’uomo. “Adesso ti torna dai miei cari ma un pezzo di cuore rimarrà sempre qua”, ha detto molto commosso il romano.

Di altro umore, invece, il filmato che il profilo ufficiale del reality ha invece condiviso via social con il primo confronto di Edoardo con… lo specchio e il suo cellulare. “Oddio ragazzi, è la prima volta che mi vedo con lo schermo del mio telefono. Che barba ho?! Sembro un Babbo Natale che non ci ha creduto abbastanza”.

Poi sul dimagrimento avuto: “Ma ora l’aspetto più importante. Vediamo il fisico. Non ci credo! Mamma mia, sono magrooo”, ha infine gridato con orgoglio e tanta gioia Tavassi che era entrato decisamente con tanti chilogrammi in più rispetto ad ora.

Di seguito il post Instagram del profilo ufficiale dell’Isola dei Famosi con la reazione di Edoardo davanti allo specchio:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG