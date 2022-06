L’ex naufraga ha parlato su Instagram del ritiro del fratello Edoardo Tavassi dall’Isola e si è detta molto arrabbiata per ciò che è accaduto.

Dopo la madre che si è sfogata su Instagram per il ritiro di Edoardo, ora si aggiunge anche Guendalina Tavassi. L’ex naufraga è molto delusa e arrabbiata per l’abbandono del fratello sull’Isola e parla chiaramente ai suoi follower spiegando cosa pensa di tutto ciò che è successo.

Le dichiarazioni di Guendalina Tavassi

Una foto di Guendalina

Come riporta Blogtivvu, Guendalina Tavassi rompe il silenzio sul ritiro del fratello dall’Isola: “Ragazzi scusate lo sfogo ma purtroppo sono delusa, triste, amareggiata e incaz*ata nera sempre nei confronti della vita che è ingiusta. È ingiusta perché io ho dovuto abbandonare l’Isola quando sapevo che il programma durava fino al 23 e non sapevo neanche di arrivare fino a quel giorno. Per me è stata la finale perché doveva essere quel giorno.

E ancora: “Quando hanno deciso di prolungare il programma sapevo di non poter rimanere per cause mie personali e quindi mi sembrava di aver lottato per il nulla. Per me l’unica speranza era Edoardo. Ho convinto a rimanere, anche lui non riusciva più a stare, stava malissimo. Anche se nel programma ci vedevate sempre ridere e scherzare comunque è un programma veramente tosto dove non mangi, patisci la fame e la mancanza dei tuoi cari, la noia, il sonno, il non avere contatti con l’esterno, non avere nulla per ripararti dal freddo e dalla pioggia. “

Poi conclude: “Io speravo tanto in Edoardo, che potesse essere la mia soddisfazione e rivincita, invece niente. La sfig* ha voluto che si facesse male a 7 giorni dalla finale. Purtroppo è andata così, questa è la vita, arrivare ad un millimetro dalla felicità e poi vederla andare in fumo così… Però per me e per tutta la gente che mi scrive e mi ferma Edoardo è stato il vero vincitore dell’Isola.“

Riproduzione riservata © 2022 - DG