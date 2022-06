Vittoria Deganello, ex scelta di Mattia Marciano, è sotto accusa sui social per una presunta relazione clandestina con un calciatore che ha anche dei figli.

Nelle ultime ore è iniziata a circolare un gossip sul web. Sono arrivate alcune segnalazioni social a Amedeo Venza e Deianira Marzano che riportano: “Ex corteggiatrice di Uomini e donne frequenta un noto calciatore con figli e pare che lui abbia anche lasciato la famiglia per andare con lei a Ibiza“. Questa voce si riferisce ad una presunta relazione clandestina tra Vittoria Deganello e il centrocampista del Perugia Alessandro Murgia.

Vittoria Deganello e Alessandro Murgia hanno una relazione? L’indiscrezione

Dopo aver smentito le voci su una presunta relazione tra Vittoria Deganello e Alessio Cennicola, ex scelta di Samanta Curcio, ora l’ex corteggiatrice è di nuovo al centro delle polemiche. Ad aggravare la situazione c’è un post della blogger e compagna ufficiale di Alessandro Murgia che pubblica su instagram un audio con le note parole di Ambra Angiolini: “Esiste per tutti il giorno zero, è il momento in cui si riparte”.

La frase di è stata pronunciata da Ambra, dopo essersi lasciata con Allegri e aver scoperto il suo tradimento. Questo ha alimentato i sospetti secondo cui Vittoria e Murgia abbiano davvero una relazione clandestina.

In ogni caso la Deganello è intervenuta sui social dichiarando: “Non conoscete, non sapete…non parlate a caso…”. Non si hanno notizie, invece, del calciatore che non è intervenuto sui social con dichiarazioni, rimanendo nel silenzio. Per ora, il centrocampista sembra volerne rimanere fuori.

Riproduzione riservata © 2022 - DG