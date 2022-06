Il rapper Fedez è stato omaggiato con l’ambito premio assegnato da TV Sorrisi e Canzoni: due le motivazioni per la sua vittoria.

Fedez premiato con il Telegatto, l’ambito premio assegnato da ‘TV Sorrisi e Canzoni’. Il cantante ha ricevuto il riconoscimento direttamente dal direttore Aldo Vitali. La consegna è andata in scene in queste ore mentre è di oggi, 21 giugno, l’uscita del numero della rivista dove l’artista si prende, appunto, la scena e la copertina. Come viene reso noto, sono state due le principali motivazioni che hanno portato il ragazzo a trionfare.

Fedez riceve il Telegatto: le motivazioni

Dal sito di ‘TV Sorrisi e Canzoni’, così come sulle pagine social ufficiali, è possibile apprezzare la consegna del nuovo Telegatto creato dal movimento artistico Cracking Art a Fedez. Aldo Vitali, direttore della rivista, ha premiato così il rapper per due motivi essenziali: il valore della sua musica, che sa essere pop e sofisticata al tempo stesso, e il suo forte impegno sociale.

Nel dettaglio delle motivazioni per l’assegnazione del Telegatto, si legge: “L’artista si è speso molto durante la pandemia con un’importante raccolta fondi per un ospedale milanese. E nel 2021 ha creato la Fondazione Fedez (fondazionefedez.org), attiva in vari progetti di solidarietà e pubblica utilità”.

In modo particolare si fa riferimento al prossimo concerto per beneficenza che si terrà a Milano il prossimo 28 giugno.

Si tratta di “Love Mi”, la grande serata di musica durante la quale proprio Fedez tornerà sul palco con J-Ax con cui ha condiviso tante hit e successi. Nel corso della serata, si esibiranno anche tantissimi altri artisti.

Per dare un ulteriore contributo è stato anche creato il numero solidale 45.595 attraverso cui, fino al 30 giugno, si potrà fare una donazione con sms, da cellulare e da rete fissa a sostegno della Fondazione Tog – Together to go. I fondi raccolti verranno utilizzati per la costruzione del nuovo Centro Tog che sorgerà a Milano in via Livigno.

Di seguito anche il post Instagram ufficiale con la consegna del premio:

