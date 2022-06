Parole particolarmente interessanti da parte di Arisa. La cantante ha fatto riferimento al suo modo di intendere il vero amore…

Da una parte i rumors sulla sua vita privata e la relazione con Vito Coppola, dall’altra i pettegolezzi per possibili futuri progetti con Rocco Siffredi. La nota cantante Arisa continua a far parlare di sé e questa volta lo fa con alcune parole relative al suo modo di interpretare l’amore…

Arisa: “Il vero amore è essere schiavi come dice il Vangelo”

Arisa

Eletta ‘Queen of Music’ al Mix Festival di cinema Lgbtq, Arisa ha avuto modo di soffermarsi parlando con La Stampa su alcuni temi legati appunto all’amore e alla libertà di scegliere come essere col proprio partner e in generale.

In riferimento alla comunità ‘queer’, la donna ha detto: “Mi sento a casa, perché è fatta di persone che accettano quello che sono e sono rimaste a lungo con loro stesse per fare una cosa difficilissima: capirsi”.

Parlando, invece, del suo brano ‘Altalene’, nel quale appunto Arisa racconta la schiavitù sessuale in modo sexy e non tossico, l’artista ha spiegato: “Non volevo scrivere di una relazione tossica. Ci pensano già abbastanza gli altri, mi sembra un tema piuttosto indagato. A me interessava una cosa specifica, quel precetto del Vangelo che dice: la vera libertà è decidere di essere schiavi di qualcun altro”, le sue parole riportate da Libero.

Di seguito un recente post Instagram della cantante al Padova Pride Village:

Riproduzione riservata © 2022 - DG