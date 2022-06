Attraverso un breve filmato social, Blanco ha annunciato di essere in ospedale a causa di un incidente: cosa è successo.

Paura per Blanco che in questi minuti ha reso noto al pubblico social che lo segue su Instagram di essere stato vittima di un incidente non ben specificato che lo ha messo k.o. e che gli farà perdere la data del concerto del 24 giugno a Genova. L’artista ha lasciato tutti col fiato sospeso col suo post.

Blanco in ospedale: cosa è successo

CS_Blanco_Mahmood_credits_Bogdan_Chilldays_Plakov

Come detto, sono minuti di ansia per Blanco e per i suoi fan che si sono ritrovati un post dell’artista su Instagram dall’ospedale. “Ciao belli. Purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo perforza restare a riposo… (ora sto bene)”, ha scritto il giovane cantante. “La data del 24 a Genova sarà rimandata a un altro giorno vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno spero di non deludere nessuno. Vi aggiornerò sulla nuova data in cui la sposteremo”.

Queste le parole del ragazzo che si è mostrato in un breve filmato ai suoi 2.2 milioni di followers. Nelle immagini, Blanco fa qualche smorfia per cercare di ironizzare su quanto gli è accaduto ma mostra anche come sia piuttosto sconsolato.

Non è dato sapere cosa sia successo. Quello che è certo è che il cantante dovrà riposarsi per recuperare la forma ottimale. Insomma, per l’artista non è certo un periodo felicissimo: dopo i problemi con la sua ex, ecco anche un guaio fisico.

Di seguito il post del cantante su Instagram:

Foto di copertina: _credits_Bogdan_Chilldays_Plakov

