In Italia sono finite le scuole ma è tempo, per qualcuno, dell’esame di maturità. Ma i personaggi famosi che voto hanno preso?

Tempo di esame di maturità per i giovani studenti che dovranno superare il “terribile” e tanto temuto esame di Stato. Sono ore caldissime per tanti ragazzi che si apprestano all’ultimo atto del loro percorso scolastico alle scuole superiori. In passato, però, tanti altri hanno dovuto sostenere tale prova, anche i personaggi più famosi. Volete sapere che voto hanno preso?

Esame di Maturità, i voti dei personaggi famosi

Chiara Ferragni

Vogliamo partire da un personaggio molto importante per l’Italia, ovvero il Premier Mario Draghi. Non sappiamo esattamente il suo voto dell’esame di maturità ma fonti molto vicine a lui, ed in particolare alcuni ex compagni del liceo, dicono che fosse molto bravo in latino e matematica.

Restando in tema di politici, massimo voto per Giorgia Meloni che si è diplomata in lingue con 60/60. Meno bene, ma sempre un buon risultato per Matteo Salvini. L’uomo ha passato l’esame di maturità con 48/60 diplomandosi al liceo classico Manzoni di Milano. Un bel 100/100, invece, per Luigi Di Maio al liceo Vittorio Imbriani di Pomigliano d’Arco.

E tra i volti dello spettacolo, dello sport e dei social? Chiara Ferragni, per esempio, si è diplomata al liceo classico Daniele Manin di Cremona. Si sa che la sua media era abbastanza buona, attorno al 7. Sconosciuto, però, il voto finale all’uscita dalle superiori.

Per il cantante Tiziano Ferro un bel 55/60 alla maturità.

Spostandoci agli sportivi, 60/100 per Mario Balotelli, mentre 70/100 per Gianluigi Donnarumma. 80 su 100, invece, per il campione di nuoto Gregorio Paltrinieri.

Riproduzione riservata © 2022 - DG