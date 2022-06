Ilary Blasi ha deciso di lasciarsi andare ad un “piccolo peccato” dopo aver condotto la recente puntata dell’Isola dei Famosi.

Amatissima dal pubblico della tv per la sua bravura e la sua bellezza, tra i tanti pregi di Ilary Blasi c’è sicuramente la simpatia e l’auto ironia. Eccola allora che dopo aver condotto un’altra puntata de L’Isola dei Famosi, la showgirl ha deciso di condividere con i suoi seguaci un “peccato” di gola avvenuto nei momenti successivi alla diretta su Mediaset.

Il peccato di gola di Ilary Blasi

Ilary Blasi

Dopo una lunghissima diretta per L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi si è concessa una fuga molto curiosa con tanto di “peccato” di gola sbandierato, però, ai quattro venti. Cosa ha fatto la showgirl? Beh, è andata… in pasticceria.

Ebbene sì, perché per la Blasi, evidentemente, non c’era nulla di meglio che un buon dolce appena sfornato. La donna è letteralmente fuggita in un laboratorio dolciario vicino agli studi di Cologno Monzese per concedersi un dolce.

Indecisa su cosa prendere, la conduttrice è entrata nel retro del negozio – dove sono i forni – per vedere coi suoi occhi come venivano fatti cornetti e altri dolciumi vari. “Quando subito dopo la puntata hai voglia di qualcosa”, ha scritto tra le storie Instagram, mostrando tantissimi dolci buonissimi e appena fatti.

Poi, ecco la scelta: tra cornetti e bombe, la Blasi ha optato per un danese, gustato in strada insieme ai suoi collaboratori. Un bellissimo, anzi, buonissimo modo per chiudere il cerchio di una giornata di lavoro e iniziarne una nuova…

Ad ogni modo, anche dopo un piccolo piacere di gola, la Blasi si conferma sempre bellissima come si può ben notare anche dagli ultimi post su Instagram da lei pubblicati. Non sarà certo un dolce a farle perdere la forma e la linea…

