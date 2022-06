Wanda Nara manda in tilt i social con un filmato in cui si mostra con un outfit davvero succinto allo specchio e un lato B mozzafiato…

Aveva smesso da qualche tempo di pubblicare contenuti decisamente piccanti, ma evidentemente l’aria estiva piace a Wanda Nara che, nelle ultime ore, ha deliziato tutti i suoi seguaci su Instagram con una serie di scatti ma soprattutto con un breve filmato allo specchio decisamente da bollino rosso…

Wanda Nara, il video allo specchio è esagerato

Se pochi giorni fa aveva fatto parlare per le vacanze avventurose in Africa, tra Safari e esplorazioni a stretto contatto con gorilla, giraffe e leoni, adesso Wanda Nara, moglie e agente del noto calciatore ex Inter Mauro Icardi, torna alla ribalta con una serie di foto e filmati dalle Maldive.

La coppia, infatti, ha deciso di trascorrere un altro periodo di relax, questa volta in compagnia anche di tutta la famiglia, bimbi e bimbe comprese.

A prendersi la scena, però, oltre ai vari paesaggi esotici, anche un altro tipo di panorama, quello mostrato proprio dalla modella e showgirl argentina. Wanda Nara, infatti, ha deciso di condividere un video davvero bollente che la vede mostrarsi in abiti molto succinti…

I fan della signora Icardi, ormai, sono abituati ad apprezzare le sue forme sui social ma questa volta non si aspettavano un tale livello di sensualità. Ecco, infatti, la bella Wanda direttamente dal bagno mostrarsi allo specchio con una forma fisica perfetta. Bikini nero che mette in risalto il lato b della showgirl argentina e movenze bollenti ad accendere ancora di più i fan. A 35 anni e già mamma di cinque figli, il fisico della modella non ha niente da invidiare alle 20enni.

Di seguito il post Instagram della modella argentina:

