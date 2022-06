Tra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli potrebbero presto esserci novità. Non solo rumors di nozze, ora c’è pure un “indizio”…

Dopo lo spavento di una settimana fa circa per sua madre, Giulia Salemi è tornata ad essere più serena e innamorata che mai insieme al suo Pierpaolo Petrelli. Quale migliore occasione di ritrovare pace e amore se non un matrimonio? E così, i due hanno fatto i piccioncini alle nozze di una loro coppia di amici anticipando, probabilmente, quelle che saranno.. le loro.

Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli presto sposi?

Giulia Salemi

Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli hanno preso parte nelle scorse ore alla “parata” di vip che ha presenziato al matrimonio di Giorgia Venturini e Marco De Santis che si sono detti il fatidico ‘sì’ a Roma, nella Basilica di San Marco. I due sono apparsi super innamorati in diversi scatti condivisi anche sui social dove appare un curioso dettaglio che potrebbe far pensare come anche loro sarebbero ormai prossimi alle nozze.

La giovane donna ha pubblicato alcune foto nelle quali, abbracciata teneramente al suo amore, tiene in mano il bouquet della sposa. Esattamente! Potrebbe essere un indizio che anche il fato vorrebbe la giovane Giulia e il suo Pierpaolo convolare presto a nozze.

Lo stesso Petrelli aveva di recente commentato a Chi: “Sono proiettato verso il matrimonio, penso che il nostro legame crescerà ancora di più con il tempo, nel 2023 succederà qualcosa di importante”.

A giudicare poi dai commenti degli amici alla loro foto, sembra proprio che per la bella Giulia non sia una novità prendere il bouquet. Pare sia stata la terza volta di fila ad un matrimonio. E per chi crede a queste cose…

Di seguito il post della Salemi su Instagram:

