Attimi di panico per l’ex gieffina la cui madre, Fariba, è stata ricoverata in ospedale a svelare tutto è stato proprio l’ex volto di Masterchef sui social.

Fariba è stata ricoverata in ospedale, è stata lei stessa ad annunciarlo con una foto inequivocabile. Sono ore molto tese per Giulia Salemi che, a parte le ultime incomprensioni con sua mamma, è legata molto a lei. Le due hanno un bellissimo rapporto e l’ex volto di Masterchef ha legato con Pierpaolo che considera un figlio.

Cosa è successo a Fariba? Le sue condizioni

Come riporta Novella 2000: “Fariba Therani, madre di Giulia, è stata infatti ricoverata in ospedale. A svelarlo con un post sui social è stata proprio l’ex volto di Masterchef. Ciò nonostante a oggi non è chiaro cosa sia accaduto a Fariba, che non ha svelato i dettagli sul suo malore. Tuttavia sembrerebbe che la situazione della madre della Salemi non sia grave.”

Per ora non sono state rilasciate dichiarazioni nè da lei e neanche da Giulia Salemi. Nei giorni scorsi mamma e figlia sono state protagoniste di alcune incomprensioni. Fariba ha rivelato il suo rapporto con Pierpaolo e Giulia non l’ha presa proprio bene.

A questo punto l’ex volto di Masterchef ha replicato: “Mi preghi, insistendo di venire a casa tua, poi mi fai un post infelice. Mi ero organizzata di venire domani. Ma non vengo più! Tu a volte hai messo sulle tue Stories pure le nostre conversazioni private… E tutti a ridere prendendola con simpatia. E quando io in una mia live do una risposta innocente, difendendo il mio tesoro Pierpaolo, alcuni ignoranti mi attaccano come se avessi rivelato il segreto della CIA. E non dire che ti avrei dovuto scrivere in privato. Perché pure tu non hai rispettato, tante volte, mettendo la mia voce in pubblico“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG