L’ex naufraga aveva denunciato un furto in stazione ad opera di una coppia rom, ma dopo aver detto peste e corna si rende conto che il portafogli era in valigia.

Brutta gaffe per l’ex naufraga, Guendalina Tavassi denuncia un furto e racconta tutto sui social. Dopo aver dato tutta la responsabilità a una coppia rom e averli apostrofati in modo negativo, il compagno ha svelato che si era dimenticata il portafogli in valigia.

Il racconto della Tavassi e il finale a sorpresa

Una foto di Guendalina

Come riporta Fan Page, l’ex naufraga dichiara: “M’hanno lasciato per terra. M’hanno rubato il portafogli in stazione, c’era di tutto, le carte, l’anello, un punto luce, un regalo di mia nonna, tutto, m’hanno rubato tutto nella stazione a Milano. Vabbè, ma tanto, il punto luce le starà malissimo, poi oro bianco e oro giallo non vanno d’accordo. I soldi, tutte medicine e Dio queste cose le vede. Il Rosario di Nonna m’è dispiaciuto, ma nonnina è sempre con me. Detto ciò, state attenti a Milano perché la cosa che hanno fatto con me è stata stupidissima, però viene spontaneo fare. Io avevo la borsa e mentre passavo uno ha cominciato a urlare, io mi sono girata e nel mentre mi giravo, questo urlava ancora, e la compare è passata, col dente giallo fluo, mentre io mi giravo a guardare questo che urlava. E quindi vi auguro tutto il male.”

Dopo questo racconto, Guendalina fa un’altra storia in cui racconta di aver trovato il portafogli. Il compagno ridendo svela: “Ma che caz.. t’hanno ritrovato? Te l’eri scordato in valigia. Ma che esaurita! Tanto io lo sapevo”.

