La conduttrice risponde alle indiscrezioni sulla sua presenza nella prossima edizione del Festival e svela un dettaglio importante per lei.

In occasione di un’intervista al programma radiofonico Facciamo finta che, Drusilla Foer risponde all’indiscrezione su Sanremo 2023. Secondo i rumor, Amadeus avrebbe pensato di richiamarla al Festival per l’anno prossimo e la conduttrice rivela se le voci siano vere. Poi svela un suo desiderio, tornare affiancata da Topo Gigio con cui fa coppia fissa su Rai 2.

Le dichiarazioni di Drusilla su Sanremo 2023

Drusilla Foer

La nobil donna, come riporta Fan Page, rivela a Maurizio Costanzo: “Se mi ci invitano, io vado, una capatina ce la farei. Io tendo a non auto invitarmi. Ci andrei con Topo Gigio”, ha aggiunto. “Sì, mi piacerebbe. Andrei a cantare ‘Ti lascerò’. Topo Gigio è uno degli incontri più importanti della mia vita”.

Poi la conduttrice rivela cosa pensa del referendum sulla giustizia: “Secondo me tanti non sono andati anche per lo spavento di dare un voto a qualcosa che non comprendono […]. Certamente è più facile andare a votare su temi che fanno parte del nostro buon senso: cannabis libera sì, cannabis libera no, aborto sì, aborto no, cose che riguardano il nostro quotidiano”.

E ancora: “Su alcuni temi ammetto di non avere un’opinione precisa, per esempio il fine vita, l’aborto. Personalmente ho una velatura di qualcosa che in qualche modo mi turba su questo argomento, come sull’eutanasia. Però deve essere giusto che chi non ha dei veli su questi temi sia nelle condizioni di poter scegliere.“

Riproduzione riservata © 2022 - DG