A quanto pare la simpatia tra i due potrebbe portare a una collaborazione, i rumor parlano di un progetto molto importante ma sarà piccante?

Il debole di Rocco Siffredi per Arisa è cosa ormai nota. Dopo i piccanti scatti della cantante su Instagram, il re del por*o l’ha definita “sexy a livelli surreali” e ha pensato di poter fare un film per adulti con lei. Su Dagospia, spunta l’indiscrezione di una collaborazione tra i due che sia quello che tutti pensano?

Ecco l’indiscrezione su Arisa e Rocco Siffredi

ROCCO SIFFREDI

L’esperto di gossip Ivan Rota hanno lanciato l’indiscrezione secondo cui Arisa e Rocco Siffredi lavoreranno insieme. Non si tratterebbe però, di un film per adulti ma di un progetto discografico molto particolare.

Come riporta Dagospia: “Materiale top secret , ma non si tratta di solo sesso. Sulla scia delle scandalosa Je t’aime, moi non plus “ansimata “ decenni orso da Jane Birkin e Serge Gainsbourg.” Dunque, si tratta sempre di qualcosa in ambito musicale ma qualche accento sensuale, come spiega il sito di gossip. Nulla a che vedere con la volontà di Siffredi di fare un film con la cantante.

La stessa Arisa, star di Ballando con le stelle, aveva dichiarato che qualcosa di soft poteva essere interessata a farla. A quanto pare però, Rosalba Pippa non si è spinta così oltre alla fine ma certo qualcosa tra loro bolle in pentola. Ovviamente, si tratta ancora di indiscrezioni e si attendono dichiarazioni ufficiali da parte dei due vip. Intanto, il progetto desta una certa curiosità tra i fan.

Riproduzione riservata © 2022 - DG