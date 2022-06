Dopo le nozze celebrate a Capri, la coppia ha in mente di sposarsi una seconda volta l’influencer spiega i dettagli e il motivo sui social ai fan.

Sembra che dopo aver celebrato le sontuose nozze a Capri, la coppia si stia preparando per un secondo matrimonio. La scelta può sembrare molto strana ma, in realtà, l’influencer stessa ha spiegato le motivazioni dietro la loro decisione. L’ex corteggiatrice svela anche dove e quando avverrà la seconda cerimonia.

I dettagli e le motivazioni delle seconde nozze tra Marco e Beatrice

Beatrice Valli

Come riporta Gossip e Tv, Beatrice Valli si rivolge ai suoi follower e spiega perchè si sposerà una seconda volta: “Per spostare gli ospiti dalla chiesa di Capri alla location ci voleva troppo tempo. Allora abbiano deciso di fare direttamente il rito civile nella villa“.

A quanto pare, la coppia ha il desiderio di sposarsi anche in chiesa e giurarsi amore eterno di fronte a Dio: “Faremo una cosa molto intima, tra di noi, in chiesa qui a Milano, perché ci teniamo a sposarci in chiesa“. Dunque, saranno pochi invitati alla seconda cerimonia solo i famigliari più stretti. L’influencer non ha rivelato però la data in cui si celebreranno le nozze, mantenendo il riserbo su questo.

Inoltre, l’ex volto di Uomini e Donne ha smentito di aspettare un altro bambino. Per ora non è incinta anche se la coppia ha rivelato più volte di volere in futuro un quarto figlio. La loro storia d’amore nata negli studi di Canale 5 è cresciuta sempre di più, fino all’altare.

Riproduzione riservata © 2022 - DG