Il giornalista ha preso le difese dell’influencer da chi sostiene che non abbia nè arte nè parte e chiarisce il motivo della sua posizione.

Sul settimanale Nuovo, Costanzo ha risposto a una lettrice che si domanda il perchè del grande successo di Soleil Sorge. Il giornalista ha preso le difese dell’influencer spiegando la sua notevole esperienza nei reality. In effetti il fenomeno Soleil è letteralmente scoppiato dopo il GF e il giornalista regala il suo punto di vista da esperto del settore.

Le dichiarazioni di Maurizio Costanzo su Soleil Sorge

Soleil Sorge

Come riporta Blogtivvu, la lettrice di Nuovo chiede: “E’ considerata inspiegabilmente un nuovo fenomeno. Basta così poco per fare Tv?“. Immediata la risposta di Costanzo che dichiara: “Soleil ha esperienza da vendere nei reality. Non ha né arte né parte? Scusi, signora ma non la seguo… L’Isola dei Famosi mica è Porta a Porta! La Blasi ha fatto bene a chiamarla.“

E’ innegabile che dal GF Vip e il triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran, l’influencer sia diventata piuttosto conosciuta e apprezzata. Anche sull’Isola dei Famosi ha dato una ventata di aria fresca con Vera Gemma, anche se per pochi giorni, facendo parlare di lei per la prova che ha messo in mostra il suo lato B. Di certo, la Stasi sa come muoversi nei reality grazie alla sua esperienza ma ha anche ottenuto successo come giudice de La Pupa e il Secchione.

Insomma, si può essere d’accordo o meno con le dichiarazioni di Costanzo ma rimane il fatto che nei reality abbia acquisito una buona esperienza.

Riproduzione riservata © 2022 - DG