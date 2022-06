Dopo aver scoperto la sua identità femminile, Jessica Alves vuole sottoporsi ad altri interventi per completare la sua transizione in donna.

Jessica Alves si sottoporrà a nuovi interventi chirurgici. Una volta conosciuta come Rodrigo si era prima sottoposta a varie operazione per assomigliare a Ken di Barbie. Dopo aver scoperto la sua identità femminile ha affrontato una cura ormonale e si è sottoposta a 75 interventi per assumere sembianze femminili. Ora vuole aggiungere altri due tasselli alla sua nuova identità, quella a cui si sente di appartenere.

Rimodellazione del volume della testa e femminilizzazione della voce

Come riporta Caffeina, Jessica Alves aveva dichiarato al The Morning: “Essere una donna è nella mia anima, nella mia essenza e nel mio cervello. Non ho ancora organi femminili ma non mi sento meno femminile di qualsiasi altra donna, i miei desideri e i miei sentimenti di essere umano dovrebbero essere rispettati. Cosa desidero per il mio futuro? Vorrei tanto essere una madre ed avere un figlio“.

Ora sembra che l’ex Ken Umano voglia colmare un altro tassello della sua identità femminile. Per avvicinarsi ancora di più alla sua essenza di donna, Jessica si sottoporrà a un intervento di rimodellazione del volume della testa e di femminilizzazione della voce.

Come dichiara a Nuovo TV: “È molto estenuante per me correggere sempre il tono e l’intonazione della mia voce quando parlo con le persone o quando sono ad un appuntamento, perché penso che la mia voce sia l’unica cosa che tradisce il fatto che sono un trans donna“:

