L’ex gieffino convolerà a nozze con la sua Lilì il 3 luglio, finalmente arriva la romantica proposta di matrimonio in un posto davvero importante per lui.

Davide Silvestri ha chiesto alla sua compagna Alessia Costantino di sposarlo. La romantica proposta è avvenuta a Bellusco, davanti alla chiesa di Santa Maria Maddalena. L’attore racconta i dettagli di quel giorno e la loro emozione ai microfoni di Chi.

La proposta di matrimonio di Davide Silvestri a Lilì

Come riporta Fan Page, l’ex gieffino ha chiesto alla sua Lilì di sposarlo di fronte alla chiesa. Davide Silvestri racconta che da tempo aveva il desiderio di consacrare il suo amore in quel luogo, divenuto molto speciale per lui.

L’attore ha bendato la sua Alessia e una volta arrivato di fronte alla chiesa con il suo furgoncino, le ha fatto la proposta: “Quella scena l’avevo sognata da anni. Ma quando dal sogno siamo passati alla realtà è stato fantastico. Una volta arrivati, ho tolto la benda a Lilì. Il primo incontro è stato con suo padre Mauro, poi abbiamo percorso insieme la scalinata della chiesa e, quando ci siamo guardati, eravamo entrambi disorientati. Bellissimo! Ragazzi, se avete accanto l’amore della vostra vita, sposatevi. Non fate passare il tempo, perché poi è perso e non torna indietro”.

Sulle nozze Silvestri dichiara: “È un sogno che si realizza. Prima questo passo per noi non era fondamentale: ci amavamo e andava bene così. Ora il matrimonio è il nostro tutto. Un pezzo importante per comporre il puzzle della nostra famiglia. C’è una scena che so già che mi emozionerà tantissimo: lo scambio delle fedi, guardarla e dirle “Sì, lo voglio” poi mi giro e…siamo marito e moglie”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG