La nota conduttrice televisiva Simona Ventura ha annunciato la scomparsa di un carissimo “amico”. Il post social dopo il lutto.

Un lutto importante ha colpito Simona Ventura ma non solo. In queste ore, infatti, è morto Don Raimondo Satta, noto parroco di Stella Maris, la chiesa di Porto Cervo, in Sardegna. L’uomo era una figura molto conosciuta nell’ambiente dei personaggi dello spettacolo tanto che in molti lo aveva definito il “parroco dei Vip”.

Simona Ventura e il dolore per il lutto: il post social

Simona Ventura

Simona Ventura ha voluto ricordare in modo molto emozionante Don Raimondo Satta, morto a 62 anni. L’iomo era parroco di Stella Maris, la chiesa di Porto Cervo, in Sardegna, molto frequentata dai Vip tanto che il prete era quasi “dell’ambiente”. Negli anni, infatti, il compianto 62enne aveva la nuova “mission” di avvicinare anche le persone dello spettacolo alla Chiesa. Da qualche tempo Don Raimondo non stava bene ed era ricoverato a causa di una malattia.

La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto a tanti personaggi noti e tra questi, come anticipato, anche Simona Ventura che su Instagram ha condiviso una foto del religioso dedicandogli un bel messaggio: “Lui è Don Raimondo. Per chi, come me, va in Sardegna dal 1987, è stato non solo il custode della Chiesa Stella Maris, ma anche una persona includente e speciale. Faceva delle omelie mai uguali a se stesse, era empatico e performante. Soprattutto Don Raimondo era accogliente”.

La conduttrice ha voluto anche lasciare un ricordo divertente dell’uomo: “Per permettere alle tante persone di poter accedere alla messa, esse non duravano più di mezz’ora (ad un certo punto girava voce che fosse stato ripreso e gentilmente aiutato a darsi una calmata). Ecco perché, quando vedo che lo si definisce ‘parroco dei vip’, lo trovo profondamente ingiusto. Lui era il parroco di tutti!”. E infine: “Riposa in pace Don. Noi non ti dimenticheremo mai”.

Di seguito il post di Ventura su Instagram:

Riproduzione riservata © 2022 - DG