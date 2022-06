La nota comica e conduttrice Valeria Graci è una grande sostenitrice del movimento del body positivity e lo conferma sui social.

Un doloroso passato alle spalle, ma forse anche per questo Valeria Graci ha scelto la vita del sorriso e dell’ironia per la sua carriera professionale. La nota comica e conduttrice televisiva si conferma assolutamente paladina del vivere bene con se stessi e anche il suo ultimo scatto social lo conferma. Lei, grande sostenitrice del body positivity, ha pubblicato una foto in costume che ha fatto il pieno di like.

Valeria Graci, la prova costume e il messaggio body positive

Valeria Graci

Valeria Graci ha scelto di farsi vedere al mare in due pezzi per mandare anche un bel messaggio a tutte le donne e non solo. La comica 41enne ha ironizzato sulla sua posa da “influenser” e ha mostrato la sua normalità in bikini. Nessun filtro o modifica, tutto per confermare la sua battaglia per il movimento del body positivity, a conferma di come la donna sappia bene quanto sia importante accettarsi e stare bene col il proprio corpo.

“Nella foto io che sistemo i capelli come le vere ‘influenser’”, ha scritto la Graci che sebbene non faccia alcun riferimento con le sue parole allo scopo del suo post, lo spiega molto bene con gli hashtag usati tra cui si vede appunto #bodypositive.

Già mesi fa il volto noto della televisione aveva condiviso una sua foto in biancheria intima mentre alloggiava in una camera di hotel. A quello scatto aveva ccompagnato la didascalia: “Io sono bella e quella sui fianchi è solo felicità senza filtri”. E poi aveva anche aggiunto: “P.s. Vi vedo che allargate la foto per vedere l’adipe”, facendo riferimento a chi, sui social, spesso fa lo zoom per vedere le belle curve o, semplicemente, per cercare difetti nelle altre persone.

Di seguito il post della Graci su Instagram:

Riproduzione riservata © 2022 - DG