Fiocco azzurro in casa di Pierluigi Pardo. Il noto giornalista sportivo è diventato papà: lo scatto social e l’annuncio.

Tanti auguri a Pierluigi Pardo. Il noto giornalista sportivo e conduttore televisivo è diventato papà. L’annuncio è stato dato dallo stesso uomo sui social dove, con un post Instagram, non solo ha svelato la nascita del suo primo figlio, un maschietto, ma anche l’identità della sua compagna, Lorenza Baroncelli.

Pierluigi Pardo è diventato papà: la foto social

Pierluigi Pardo

Nel pomeriggio di oggi, 14 giugno, ecco l’annuncio felicissimo per gli appassionati di sport che ammirano il lavoro di Pierluigi Pardo. Il giornalista sportivo è diventato papà! In queste ore, infatti, è nato il suo primo piccolo. Si tratta di un maschietto, come era stato svelato già nei mesi scorsi quando è trapelata la notizia del lieto evento.

All’epoca c’era stato grande mister attorno a quella che era la sua compagna, mai balzata alla cronaca in precedenza. Ad ogni modo, adesso è grande gioia in famiglia con l’uomo che ha pubblicato una foto con la donna e il suo piccolo del quale, però, non si conosce il nome.

Tra i commenti al post di Pardo, però, potrebbe esserci un indizio che arriva da un suo caro amico e anche collega, Ciro Ferrara. L’ex giocatore ha infatti scritto: “Ciruuuuuuuuuuuu benvenuto. E non è un dettaglio”. Parole che potrebbe voler dire che il piccolo si chiamerà Ciro. Al momento, però, ancora nessuna certezza. Occorrerà sicuramente aspettare i post successivi o qualche diretta social per saperne di più. Intanto, tanti auguri a lui e alla sua compagna Lorenza per il primo bebé. Una giornata indimenticabile per entrambi e, siamo sicuri, anche per tutti i loro fan e seguaci.

Nel suo post, Pier ha scritto: “Eccomi qui. (Can You imagine a love that is so proud?)”.

Di seguito il post Instagram del giornalista sportivo:

