Pierluigi Pardo ha annunciato il suo addio a Tiki Taka: alla guida del programma, nella prossima edizione, ci sarà Piero Chiambretti.

La prossima edizione di Tiki Taka, che prenderà il via il prossimo settembre con l’inizio del campionato di serie A 2020/2021, non sarà più condotta da Pierluigi Pardo. La notizia era nell’aria da diverso tempo e ora è stata confermato dallo stesso giornalista in un’intervista concessa al Corriere della Sera. E’ stato lo stesso Pardo a decidere di lasciare il programma perché alla ricerca di nuovi stimoli. Sempre nel corso dell’intervista, il giornalista e telecronista ha anche svelato il nome del suo sostituto: Piero Chiambretti.

Tiki Taka: Pierluigi Pardo lascia dopo 7 anni

“Era un esperimento nato 7 anni fa da un buco di palinsesto” ha raccontato Pierluigi Pardo al Corriere della Sera parlando della sua esperienza a Tiki Taka. “Si parlava di calcio ma con leggerezza, in maniera diretta e informale, perché se siamo formali nel calcio è finita Il programma era sopra la media di rete con uno share tra l’8 il 9%, ma dopo tanti anni ho sentito il bisogno di nuovi stimoli”.

Pierluigi Pardo

Pardo ha poi parlato anche dei tanti ospiti, non apparenti al mondo dello sport, che sono intervenuti nel programma: “Era un programma trasversale aperto a tutti: calciatori, artisti, politici, personaggi anche di altre tv. Sono passati tutti, da Vespa a Floris, da Fiorello a Jovanotti, da Renzi a Salvini, da Bocelli a Burioni“.

Piero Chiambretti a Tiki Taka

Dalla prossima edizione sarà Piero Chiambretti a condurre Tiki Taka: Pierluigi Pardo è convinto che la Mediaset non potesse fare scelta migliore. “L’ho sentito spesso nei giorni del virus per fargli arrivare il mio affetto e lui mi ha chiamato quando ha avuto la proposta per Tiki Taka. Se davvero ci sarà Chiambretti penso di lasciarlo in buone mani e a un amico”.

Piero Chiambretti dal 2018 conduce anche su Rete 4 CR4 – La Repubblica delle donne.