App per noleggio bici: ecco le applicazioni per smartphone più utili per le proprie vacanze cicloturistiche.

Può capitare durante le proprie vacanze di avere bisogno di una bici, magari per godere di belle passeggiate sulle piste ciclabili e le ciclovie che ormai sono consuete in molte zone d’Italia. Tuttavia, non sempre è possibile portarsi dietro la propria bicicletta, e sono ormai sempre più le persone che preferiscono noleggiare un mezzo su due ruote durante le vacanze. Proprio per venire incontro a questa esigenza, sono nate alcune app che aggregano diversi siti di noleggio bici, rendendo tutte le operazioni rapide e intuitive. Scopriamo insieme le migliori!

App per noleggio bici: qual è la migliore?

Una delle piattaforme più innovative nel mercato del noleggio bici, nata durante l’emergenza sanitaria per il Covid-19, è Rentandfit. Startup italiana, è adatta alle esigenze sia dei ciclisti esperti che dei neofiti delle passeggiate su due ruote!

Ragazza in bicicletta

Sul catalogo dell’app sono disponibili biciclette di vario genere, da quelle da corsa alle mountain bike, senza dimenticare le più innovative e-bike, le bici elettriche, e poi ancora i co-pilot, ovvero le bici per i più piccoli da agganciare a quelle dei genitori. Grazie al portale è possibile scegliere in pochi passaggi il mezzo più adatto alle proprie esigenze, contattando rapidamente i renter per poter concludere l’affare. Al momento Rentandfit è disponibile solo per la Lombardia, il Veneto, il Trentino e il Piemonte, ma si sta espandendo anche verso le altre regioni.

Noleggiare bici con lo smartphone

Stesso discorso anche per Bim Bim Bikes, portale sviluppato in Germania che vanta, rispetto alla concorrente italiana, un database che ha già al suo interno i noleggi nel Centro e Sud Italia.

Se hai bisogno di una bicicletta per un periodo di tempo più lungo, ma non vuoi procedere a un acquisto vero e proprio, nemmeno usufruendo del bonus bici elettrica, una soluzione può arrivare dal noleggio a lungo termine, proposto da vari negozi, tra cui EBikeStore, catena lombarda specializzata in noleggi di bici elettriche in tutta la Lombardia. Insomma, ogni richiesta può essere soddisfatta: è impossibile ormai rimanere a piedi!