Non ci sono più dubbi sul fatto che Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini formino una coppia: le immagini dalla Sardegna…

Una gita in barca, il sole e il mare della Sardegna e il gioco è fatto. Anche Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini non hanno saputo resistere alla location da favola e, sebbene in via ufficiosa, hanno confermato le voci che li vorrebbero essere una coppia. Le immagini che arrivano direttamente dal settimanale Nuovo non lasciano dubbi.

Michelle Hunziker allo scoperto con Giovanni Angiolini

Michelle Hunziker

Come detto, sebbene Michelle Hunziker e Angiolini non abbiano ufficialmente dichiarato ai media di essere a tutti gli effetti una coppia, le recenti immagini che li ritraggono insieme in Sardegna non lasciano scampo ad interpretazioni.

I due, su Instagram, hanno pubblicato degli scatti praticamente identici dei vari posti visitato e questa sarebbe già bastato a confermare che in questi giorni siano stati insieme. Ma come se non bastasse è arrivata anche la conferma del weekend d’amore arrivata grazie il settimanale di gossip Nuovo che ha stupito tutti con diverse foto decisamente esplicite “dell’affetto” tra i due.

La neo-coppia è stata pizzicata dalla rivista diretta da Riccardo Signoretti direttamente in Sardegna. La conduttrice e il medico hanno trascorso alcuni momenti speciali su una barca tra tuffi, sole e anche qualche dolce effusione ben documentata. Angiolini ha scelto di portare la showgirl nella sua terra d’origine. Lui, originario di Sassari, ha fatto vedere alla compagna il mare cristallino della Sardegna e chissà, magari le ha pure presentato la famiglia.

Il settimanale Nuovo, nella figura del suo direttore Signoretti, scrive poi su Instagram: “Ed è qui che la nuova coppia dell’estate si rifugia ogni volta che può per passare insieme qualche giorno all’insegna dell’intimità”.

Di seguito il post Instagram del direttore Riccardo Signoretti con le immagini di Nuovo:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG