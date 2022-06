La coppia formata da Alberto Matano e Riccardo Mannino si è sposata nel weekend da poco passato. Le prime parole dopo le nozze.

Il noto conduttore Alberto Matano ha sposato, finalmente, il compagno Riccardo Mannino. Le loro nozze sono state officiate da Mara Venier ma all’evento erano presenti tantissimi volti noti del piccolo schermo. La coppia ha rilasciato anche le primissime parole post matrimonio ed in modo particolare spiccano alcune frasi del neo marito del presentatore.

Alberto Matano, parla il marito Riccardo: le prime parole

Il conduttore de ‘La Vita in Diretta’ e il noto avvocato cassazionista si sono detti sì e per l’occasione era presente anche il settimanle Chi di Alfonso Signorini che in esclusiva ha intervistato i due protagonisti e ha avuto modo di scattare le foto ufficiali all’evento.

Proprio dal media prima citato arrivano anche le parole di novelli sposi. Se Alberto Matano si è lasciato andare a lunghe osservazioni, suo marito Riccardo è stato molto più stringato, almeno per quello che fino ad ora è trapelato: “al primo momento, 15 anni fa, ho saputo che Alberto sarebbe stato il mio compagno della vita”, ha detto l’avvocato marito di Matano.

Il conduttore, dal canto suo, ha anche aggiunto: “Oggi due cose mi fanno davvero felice: lo sguardo di Riccardo e la partecipazione serena dei miei genitori a questo momento. Sono, siamo, stati trascinati da una gigantesca, inaspettata e dolcissima onda d’amore”. E ancora: “Una mia amica psicoterapeuta un giorno mi ha parlato del continuum psicosessuale come di un punto dove ciascuno di noi si può trovare, che non è mai uguale a quello di un altro. Poi è arrivato Riccardo e tutto, nella mia vita, si è stabilizzato. La mia stabilità è stata una persona, non un’identità”.

