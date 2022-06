Qualcosa si è rotto tra Blanco e Mahmood? Tra i due sembra esserci tensione. Secondo i rumors il loro rapporto è ai minimi storici.

Avevano incantato tutti con ‘Brividi’ a Sanremo e lo stesso era accaduto sul palco dell’Eurovision. Poi, però, tra Blanco e Mahmood qualcosa si è spezzato. Quell’incantesimo lavorativo che li faceva apparire più uniti che mai e che aveva fatto sognare migliaia di fan, adesso, non pare più esserci. Le ultime voci fanno intendere che tra i due starebbe tirando “una brutta aria”…

Blanco e Mahmood, c’è tensione: l’indiscrezione

Secondo le ultime voci dei più informati, tutto farebbe pensare ad un po’ di “maretta” tra Blanco e Mahmood anche se non ci sarebbero ancora informazioni confermate relativamente all’ipotetico motivo.

Come scrive Today, al Radio Zeta Future Hits Live, giovedì scorso, i due artisti sarebbero stati avvistati a ‘distanza di sicurezza’ nell’area hospitality, dove di solito i protagonisti del concerto arrivavano prima di esibirsi. I due vincitori di Sanremo, protagonisti poco tempo fa anche all’Eurovision, sono arrivati nel backstage a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro ma senza mai incrociarsi. Se questo sia stato fatto di proposito o meno non è dato saperlo.

C’è chi parla di un Mahmood che si aggirava al telefono nella grande sala dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, per poi sedersi in disparte aspettando il suo turno per esibirsi. Dal canto suo, anche Blanco non avrebbe fatto nulla di particolare per avvicinarsi al collega. Anzi. Il ragazzo ha salutato gli altri artisti e i vari addetti ai lavori e si è divertito a guardare una partita di biliardino.

Come se tra i due ci fosse un “gelo” evidente. Chi si aspettava di vedere i due ragazzi affiatati e complici come ci avevano abituato a Sanremo – non solo sul palco – è rimasto molto deluso.

Ad ogni modo la “coppia” si è poi ritrovata sul palco per cantare il pezzo ‘Brividi’ ma a detta di molti, la magia delle varie performance del passato era svanita o quasi. A qualcuno, si dice, è parso pure di vedere un sorriso quasi di tensione sul volto di Mahmood. Ma ripetiamo, si tratta solo di impressioni. Certo è, che dopo l’esibizione, tra i due non pare esserci stato alcun confronto. Insomma, quella coppia magica sul palco sembra non esserci più per buona pace dei loro fan…

Di seguito un post Instagram di un mese fa di Blanco in occasione dell’Eurovision:

Foto di copertina: _credits_Bogdan_Chilldays_Plakov

