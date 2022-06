Manca poco alla fine de L’Isola dei Famosi. Tra i concorrenti ancora in gara c’è Nicolas Vaporidis che in queste ore ha pianto perché…

Nel bene o nel male, Nicolas Vaporidis è stato un ottimo concorrente dell’edizione 2022 de L’Isola dei Famosi. Spesso al centro di diverse discussioni ma ancora lì, pronto a giocarsi la vittoria in finale. Manca poco al termine del reality show e tra fame e tensione le emozioni sono a mille. La conferma è arrivata dalla recente reazione dell’attore ad un videomessaggio ricevuto. L’uomo è scoppiato in un pianto a dirotto…

Nicolas Vaporidis scoppia a piangere a L’Isola dei Famosi: cosa è successo

Nicolas Vaporidis

Nel corso dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi ci sono state davvero tante emozioni per Nicolas Vaporidis. L’attore 40enne è stato eletto dal pubblico primo finalista del reality. Ma non solo. Il naugrafo ha anche ricevuto un bellissimo videomessaggio da parte di due persone a lui davvero motlo care: la sorella e la mamma.

Dopo aver ascoltato le parole delle due donne, Vaporidis non ha resistito e si è sciolto in lacrime anche per via dell’arrivo di suo nipotino: “Ciao amore, volevi sentire la voce di mamma, eccola. Hai superato te stesso, continua così. Non vedo l’ora di rivederti”, le parole della signora Eleonora, madre dell’attore.

Accanto a lei, nel videomessaggio, anche Ilenia che col pancione in bella mostra sembra quasi pronta per partorire: “Sono due volte che quando tu parli, tuo nipote fa le capriole. Sei stato fortissimo, goditi le ultime due settimane col sorriso. Siamo tutti qua, ci manchi tanto”.

Parole toccanti e che in un momento di lontananza come quello che sta vivevo Vaporidis ne hanno provocato la reazione più ovvia: un pianto a dirotto. Lo stesso attore ha poi spiegato a Ilary Blasi tutte le sue emozioni: “Divento zio, nasce ad agosto ed è un maschio, si chiamerà Vittorio. Sono contenta di vederla così, non ho avuto modo di vederla, di stare con lei nella sua prima gravidanza, l’avevo lasciata che aveva una pancetta, ora ha una pancia enorme. Sono contento di sentire la sua voce, di sapere che sta bene, di vedere mamma”.

Proprio su sua madre, Vaporidis ha poi aggiunto di voler trascorrere maggiore tempo con lei: “Vorrei anche semplicemente che venisse a Londra, che passasse del tempo con me. So che le piacerebbe stare insieme a me e io non gliel’ho mai concesso. Recupererò…”.

Di seguito il post Instagram de L’Isola dei Famosi con il videomessaggio ricevuto da Vaporidis:

