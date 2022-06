L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi Laura Maddaloni ha attaccato Nicolas Vaporidis accusandolo di non essersi comportato molto bene.

Scintille a distanza tra una ex naufraga de L’Isola dei Famosi, Laura Maddaloni, e l’ancora concorrente del reality Mediaset Nicolas Vaporidis. La donna ha parlato a Isola Party sottolineando quella che è stata la sua esperienza in Honduras ma anche il rapporto con i compagni d’avventura.

Isola dei Famosi, l’attacco a Vaporidis

Isola dei famosi

La Maddaloni è stata piuttosto precisa sui naufraghi con i quali si è trovata peggio. Anzi, in questo caso sul singolo concorrente, Nicolas Vaporidis per altro già attaccato da altri naufraghi in passato: “La coppia che mi è piaciuta meno è uno in realtà, non una coppia. Ed è Nicolas Vaporidis. Lui ha doppia personalità, lui si trasforma. Lui è quello quando è davanti la telecamera: è dolcissimo. Ed è anche quello dietro la telecamera: quello che gli scoppia la vena. Quindi lui solo è una coppia”.

Un passaggio poi sulla sua esperienza in Honduras: “Posso dire che è stata un’esperienza bellissima, è stata voluta e fatta insieme. Devo dire che questo è stato un regalo di mio marito perché lui non aveva nessuna intenzione di partire. Assolutamente zero e invece io ero entusiasta. Era una cosa che volevo fare anche perché in realtà ho sempre pensato che si avvicinasse un po’ ad una preparazione nostra, di un atleta agonista e devo dire che ho avuto la conferma. Quello che non mi aspettavo era che soffrisse più lui il momento della separazione, invece no. Ero io che sembravo una bambina, piangevo. Di solito sono io quella più dura, lì quando se n’è andato ho pianto. A me piaceva dover affrontare questa esperienza insieme a lui”.

Intanto tra i naufraghi rimasti ci sono nuove tensioni come confermato dal recente post Instagram del profilo ufficiale de L’Isola dei Famosi:

