Come sta Eva Henger ad un mese dal brutto incidente stradale? Parla il medico dopo l’ultimo intervento eseguito.

Eva Henger e suo marito Massimiliano Caroletti sono ancora alle prese con le conseguenze del grave incidente nel quali sono stati coinvolti oltre un mese fa in Ungheria. I due hanno rischiato la vita nello scontro con un’altra macchina a bordo della quale c’erano un uomo di 70 anni e una donna di 68, entrambi purtroppo deceduti. In queste ore, la modella si è sottoposta ad un nuovo intervento, l’ultimo da quanto si apprende.

Eva Henger: le sue condizioni dopo l’ultimo intervento

Lettini ospedale stanza

Come è noto, l’incidente avuto dalla Henger e suo marito è stato davvero brutto e la donna ha riportato diverse fratture che, oggi, dopo oltre un mese, sembrano essere sulla via della guarigione. La conferma è arrivata dalla diretta interessata che parlando a Barbara D’Urso nel corso di Pomeriggio 5 ha detto: “Adesso sto bene. Finalmente dovrei essermi sottoposta al mio ultimo intervento. Sono abbastanza stufa di entrare e uscire dalle sale operatorie. Però sto bene”.

Parole confortanti arrivano anche dal medico che si sta occupando di Eva Henger, il dottor Lorenzetti: “Stamani Eva è stata sottoposta ad un intervento al braccio per cercare di ridurre il più possibile la brutta cicatrice che aveva riportato, dopo il rischio di cancrena dovuto alle cure sbagliate ricevute in Ungheria. Abbiamo fatto il possibile per far sparire le tracce sul suo braccio e quasi sicuramente questo è l’ultimo intervento”.

Insomma, ci sono buone notizie per la modella e showgirl. La speranza è che presto possa essere dimessa per cercare di mettersi alle spalle questo terribile periodo della sua vita. Con l’amore del marito e l’affetto degli amici siamo convinti possa riuscirci.

Intanto la Henger su Instagram ha pubblicato un vecchio scatto dove fa riferimento alla voglia di sognare:

