Nelle scorse ore il verdetto che gli ha dato ragione: Johnny Depp ha vinto la causa contro Amber Heard e ha “festeggiato” in un pub.

Johnny Depp ha vinto la causa di diffamazione contro l’ex moglie Amber Heard. Sono state ore davvero movimentate per il noto attore che ha accolto con grande soddisfazione il verdetto della giuria di Fairfax, Virginia, che ha stabilito che la donna lo aveva diffamato nell’ormai famoso editoriale sul Washington Post del 2018. Allo stesso modo anche l’uomo è stato ritenuto colpevole di diffamazione. La Heard dovrà a Depp circa 8 milioni di dollari di risarcimento mentre l’uomo “solo” due. Resta comunque una vittoria per il noto protagonista di ‘Pirati dei Caraibi’ che non era presente in aula per la sentenza ma si trovava a Newcastle per alcuni concerti e per un giro in alcuni pub.

Johnny Depp al pub dopo il verdetto

Johnny Depp

Come detto, Depp non si trovava in aula per la tanto attesa sentenza bensì era a Newcastle per impegni personali, probabilmente di diletto. L’attore è stato visto nella città in giro per alcuni pub in attesa di andare ad una serie di concerti. La serata sembra essere andata piuttosto bene con il chitarrista Jeff Beck e la star inglese del rock Sam Fender.

Alcuni fan lo hanno anche immortalato nel pub e lo hanno esaltato per “la vittoria” ottenuta in tribunale. Sull’argomento Depp ha rilasciato in precedenza una nota: “Sei anni fa, la mia vita, la vita dei miei figli, la vita delle persone a me più vicine, e anche la vita delle persone che per molti, molti anni hanno sostenuto e creduto in me, sono cambiate per sempre. In un batter d’occhio. Accuse false, molto gravi e criminali, mi sono state rivolte contro tramite i media, il che ha innescato una raffica infinita di contenuti odiosi, anche se non sono mai state mosse esplicitamente accuse contro di me. Queste accuse hanno fatto il giro del mondo due volte in un nano secondo e hanno avuto un impatto sismico sulla mia vita e sulla mia carriera. Sei anni dopo, la giuria mi ha restituito la mia vita. Sono veramente orgoglioso”.

Di seguito un post su Twitter di chi era presente al pub e ha potuto salutare Depp:

For anyone interested…Johnny Depp and Sam Fender just been seen in The Bridge Tavern pub on Newcastle Quayside 👍🏻⚫️⚪️ pic.twitter.com/j73jjiSiop — Darren Williams (@DazWilliams) June 1, 2022

Riproduzione riservata © 2022 - DG