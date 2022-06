Serie di foto per Chiara Ferragni che dà “inizio” alla sua estate. Una in particolare, con il lato B in evidenza, ha mandato in tilt il web.

Possiamo dire ufficialmente che l’estate di Chiara Ferragni è iniziata. L’imprenditrice digitale, moglie di Fedez, ha pubblicato su Instagram una serie di post che lasciano ben poco all’immaginazione. Scatti in intimo per la sua linea, outfit estivi ma soprattutto una foto in piscina con tanto di lato B in mostra che ha mandato in tilt i suoi iltre 27 milioni di seguaci.

Chiara Ferragni, la foto in piscina è da urlo

Chiara Ferragni

“Pronta per il sole, la pizza e il mare”. Sono queste le parole scelte da Chiara Ferragni per un suo recente post su Instagram che ha letteralmente mandato in tilt i suoi seguaci.

Sdraiata a pancia in giù sopra un materassino gonfiabile a forma di pizza in piscina, la splendida imprenditrice digitale si è goduta qualche momento di relax. La Ferragni ha sfoggiato un micro bikini nero che ne ha messo in risalto le curve. In modo particolare, vista la posa scelta, i tanti seguaci non hanno potuto che far cascare l’occhio proprio sul lato b.

Tantissimi i commenti ricevuti al suo post. “Prova costume decisamente positiva direi”, ha scritto qualcuno. “Che poi dallo schermo piatto non vedi quant’è rotondo”, ha esagerato un altro fan. C’è chi addirittura la paragona, per il tipo di post, a Belen: “Ti stai Belenizzando”. Insomma, viste le reazioni, tutte abbastanza positive, sembra proprio che la Ferragni – dopo aver lanciato l’ultima moda – abbia azzeccato anche questa sua “uscita”. Chissà cosa ne penserà Fedez che, come noto, non ha mai nascosto di essere un po’ geloso ma, allo stesso tempo, ha sempre fatto vanto di avere una moglie bella e sensuale come la sua Chiara.

Di seguito il post Instagram della Ferragni:

