Franco Nero ha raccontato il grande amore, le gioie ma anche i difficili dolori vissuti con Vanessa Redgrave.

Ospite di Serena Bortone a ‘Oggi è un altro giorno’, Franco Nero ha raccontato diversi aspetti della sua vita sentimentale e dei momenti – belli e brutti – vissuti con sua moglie Vanessa Redgrave. Diverse le tragedie che la coppia si è trovata a dover affrontare come la morte di un figlio e anche quella della figliastra Natasha, nata dal precedente rapporto della Redgrave con Tony Richardson.

Franco Nero e il dramma della morte di due figli

Franco Nero

Il primo triste racconto di Franco Nero riguarda la perdita di un figlio nel 1971: “Non è stato semplice. Quando mi chiamò il fratello (di Vanessa ndr) stavo girando un film a Palermo con Damiani, rimasi nella cabina telefonica per diverso tempo. Damiano mi tirò su. Dovevo girare una scena lunghissima senza tagli. Ammetto che è stata dura, molto dura ma sinceramente preferisco non parlarne”.

Sulla perdita della figliastra Natasha: “Anche quello è stato un grande dramma. Abbiamo riempito di lacrime tutta New York. Era bella, giovane. Se ci penso è morta per una fesseria: è scivolata sul ghiaccio e ha battuto la testa. Ci sono delle colpe qui. Purtroppo non andò in ospedale e si sarebbe visto l’ematoma subito ed è successo quello che è successo”.

Un passaggio poi molto più felice, quello sull’amore con Vanessa Redgrave: “Io fui molto freddo al nostro primo incontro, ero quasi deluso. Tornato in camerino, c’era una lettera di Vanessa in cui mi chiedeva di andare a una cena. Sono arrivato in questa villa e trovai una donna stupenda, completamente diversa rispetto a quella del primo incontro. Mi ha conquistato tutto di lei”.

Di seguito parte dell’intervista di Franco Nero pubblicata su Twitter dal profilo di ‘Oggi è un altro giorno’:

