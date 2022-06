Antonino Spinalbese riflette sulla possibilità di partecipare al GF Vip. Dopo le indiscrezioni arrivano le sue parole in merito.

Solamente pochi giorni fa aveva parlato facendo capire di volersi tenere lontano dal mondo dello spettacolo, adesso qualcosa potrebbe essere cambiato. Parliamo di Antonino Spinalbese, ex di Belen e padre di Luna Marì, che al programma radiofonico Trends&Celebrities su RTL 102.5, ha avuto modo di dare qualche delucidazione in merito alle indiscrezioni su una possibile proposta ricevuta per prendere parte al GF Vip.

Antonino Spinalbese al GF Vip? La sua risposta

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese

Sulle indiscrezioni che lo vorrebbero essere stato contattato per partecipare al GF Vip, Antonino Spinalbese ha raccontato: “Mi hanno cercato, mi vogliono rinchiudere nella Casa, ma io scappo”, le sue parole riportate da Today. “Io adesso sto pensando ad altro, a tutti gli investimenti di tempo e di denaro fatti fino ad ora. Sicuramente, se dovessi entrare, rimarrei quello che vedete adesso. Chi vivrà vedrà, la popolarità mi preoccupa”.

Insomma, porticina aperta alla possibilità di vederlo protagonista del GF Vip in partenza a settembre con la conduzione di Alfonso Signorini.

Staremo a vedere tra qualche mese cosa accadrà. Per ora Spinalbese si gode la sua nuova vita e soprattutto la nuova relazione con la splendida Helena Prestes oltre che fare il bravo papà come confermato dal suo recente post Instagram con la piccola Luna Marì:

Riproduzione riservata © 2022 - DG