Al Bano e Romina di nuovo insieme per un’occasione speciale. I due si sono incontrati a Roma: ecco dove e perché.

Reunion di gioia e sentimenti per Al Bano e Romina Power, di nuovo insieme per un’occasione davvero speciale. L’ex coppia ha preso parte al compleanno di Romina Carrisi in quel di Roma, precisamente in un noto ristorante di Trastevere. La figlia del cantante ha festeggiato circondata dall’affetto di amici e familiari, dall’ora di cena fino a notte inoltrata con tanto di grande show del padre.

Al Bano e Romina insieme per la festa della figlia

Come detto, Al Bano ha preso parte insieme al resto della famiglia al compleanno della figlia Romina. Alla festa, ovviamente, anche Romina Power che ha potuto rivedere il suo ex compagno. Tra gli invitati, una cinquantina di persone secondo le indiscrezioni, anche Serena Bortone, conduttrice della trasmissione ‘Oggi è un altro giorno’, dove Romina figura fra gli ormai famosi ‘affetti stabili’ del programma.

Ovviamente, alla festa non poteva mancare la sorella Cristel, arrivata per l’occasione dalla Croazia.

A prendersi la scena, dopo poco, è stato proprio papà Al Bano che ha dedicato una canzone alla figlia e non si è tirato indietro quando gli è stato chiesto di cantare il tormentone ‘Felicità’.

Le immagini della serata sono presenti sui social di Romina Carrisi dove spicca un simpatico retroscena sulla torta di compleanno. La ragazza aveva chiesto un dolce con una scritta particolare ‘Troppo vecchia per Leo Di Caprio?’. La scritta apparsa sulla torta, però, è stata ben diversa: “Ecco la tua ca**o di torta”.

Di seguito un simpatico mini video pubblicato con un post su Instagram da Romina Carrisi:

