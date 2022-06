Dopo i rumors anche l’ufficialità: L’Isola dei Famosi perde Roger Balduino. Il ragazzo si è ritirato dal reality show.

L’Isola dei Famosi perde un altro protagonista. Dopo i recenti addii, ecco quello ufficiali di Roger Balduino. Il modello non è riuscito a superare i problemi fisici e di salute avuti ultimamente ed è stato costretto a dire basta al reality show. In queste ore l’annuncio della produzione con le relative motivazioni.

Isola dei Famosi: i motivi del ritiro di Roger

Isola dei famosi

Roger Balduino ha abbandonato l’Isola dei Famosi 2022. La notizia che era nell’aria da alcuni giorni adesso è diventata ufficiale. Nelle ultime ore si parlava di ritiro ma ora non ci sono più dubbi. Il modello è stato costretto a lasciare la spiaggia di Playa Sgamadissima perché non riusciva neanche a camminare in seguito alle ultime ferite.

Niente più liti e tensioni quindi per il ragazzo che ha vissuto un percorso in Honduras decisamente non semplice. Prima il finto flirt con Estefania, poi appunto i diversi infortuni che alla fine, purtroppo, hanno avuto la meglio su di lui.

L’ormai ex naufrago si è fatto male persino durante i giochi, quando ha messo male il piede in una sfida nell’orologio honduregno ed è finito in ospedale. Proprio in quella occasione era stato necessario effettuare degli esami specifici per poi trascorrere alcuni giorni in infermeria. Successivamente Roger era tornato sull’Isola seppur acciaccato.

Poi, una volta finito su Playa Sgamadissima, dove è rimasto qualche giorno da solo fino all’arrivo di Pamela Petrarolo, ecco ancora delle problematiche di salute che, per i medici, sono state decisive al fine della esclusione dal reality.

Roger ha lasciato l’Isola 2022 e il comunicato è stato letto nel daytime odierno da Pamela Petrarolo. La produzione ha inviato a lei la pergamena con la comunicazione: “Roger per motivi medici è costretto ad abbandonare”. Parole, queste, confermate anche via social dall’accountu ufficiale della trasmissione.

Di seguito il post Instagram del profilo ufficiale de L'Isola dei Famosi su Roger:

