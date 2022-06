I paparazzi di Chi non deludono mai, hanno avvistato Antonino e Helena mentre si baciavano e camminavano mano nella mano la storia con Belen è acqua passata.

Il giornale Chi, ha sorpreso Antonino Spinalbese ed Helena Prestes di Pechino Express mentre si scambiavano tenere effusioni. A quanto pare i due sono usciti allo scoperto, poco dopo che lo ha fatto Stefano De Martino con Belen. Dunque con la conduttrice argentina la storia è bella che archiviata.

Antonino ed Helena hanno una storia

Una foto di Antonino Spinalbese

Secondo Chi, Antonino ed Helena stanno insieme da circa un mese. I due si sarebbero conosciuti nell’agenzia di comunicazione dove lavorano entrambi e da lì sarebbe stato amore a prima vista. La coppia è stata paparazzata dal Magazine di Alfonso Signorini, mentre passeggiavano per le strade di Milano. Poi i due si fermano in un bar e assumono atteggiamenti inequivocabili. Baci, abbracci e passeggiate mano nella mano dicono che la storia con Belen fosse già archiviata da un po’.

Come riporta Fan Page dal settimanale: “Chi li conosce dice che fanno sul serio, che si sono ritrovati su molti aspetti delle loro vite. Intanto, si sono concessi una vacanza a Ibiza, un luogo carico di significati e di ricordi per Antonino (A Ibiza aveva fatto la prima vacanza d’amore con Belén Rodriguez, ndr). Ma come dice chi conosce bene Ibiza, ci sono modi diversi di vivere l’isola. E questo è uno“.

