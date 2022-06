Francesco Chiofalo non ha resistito all’ennesimo intervento di chirurgia estetica e sui social ha fatto vedere cosa ha fatto.

‘Uomini e Donne’ e poi una serie di reality, l’ultimo ‘La Pupa e il Secchione’. Francesco Chiofalo torna a far parlare di sé e lo fa a proposito di un intervento chirurgico a livello estetico, l’ennesimo della sua vita. La conferma è arrivata dal diretto interessato sui social con tanto di immagini e brevi filmati dell’operazione.

Francesco Chiofalo: l’ultimo intervento di chirurgia estetica

FRANCESCO CHIOFALO

Dopo aver ritoccato labbra, corretto naso, messo faccette ai denti e trapiantato la barba, Francesco Chiofalo ha deciso di sottoporsi ad un altro intervento di chirurgia estetica che, per sua stessa ammissione, non era strettamente necessario.

Sui social le immagini dell’operazione alla quale si è sottoposto con tanto di spiegazione: “Dato che me lo state chiedendo in tanto vi racconto cosa ho fatto. Nessuno è perfetto e ognuno ha le sue fissazioni. Ho fatto un’operazione di chirurgia plastica di liposcultura. Inutile dire che io non ho grasso addosso, infatti già so che molte persone penseranno che non ne ho minimamente bisogno… E in effetti è vero, sono piuttosto tirato e definito. Però succede che sopra i glutei nella parte della maniglie dell’amore, non si vede a occhio nudo, ma ho una pallina di grasso. E a me questa cosa mi urtava. Chiamatemi fissato, come vi pare. Sarà una fissazione mia, ma l’ho levata per tutta la vita”.

Poi il messaggio: “Non voglio che passi che fare queste cose sia normale anche se non ce ne è bisogno. Quindi vi dico di pensarci bene prima di fare certi interventi. Insomma, non dovete fare come me”, ha precisato Chiofalo che ha anche spiegato come la sua fidanzata non fosse all’inizio favorevole.

A giudicare dal recente post su Instagram, pare che il ragazzo romani si sia già ripreso alla grande:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG