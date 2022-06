L’influencer e nota youtuber, fidanzata di Rovazzi, ha raccontato sui social di essere stata aggredita rientrando da una visita medica.

Bruttissimo episodio per Karen Casiraghi che racconta di essere stata vittima di un aggressione. Stava rientrando dal medico la youtuber quando due uomini l’hanno assalita. Lei stessa racconta il terribile episodio sui social ancora molto spaventata dall’accaduto.

Le dichiarazioni di Karen Casiraghi

Ecco una foto di Karen Casiraghi

Come riporta Novella 2000, l’influencer racconta cosa l’è successo: “20 minuti fa, mentre tornavo a casa dopo una visita medica, due uomini mi hanno aggredita e lanciata sul marciapiede. E mi hanno strappato il telefono dalle mani (lo stavo usando per orientarmi). Ero terrorizzata. Quando sono saliti in macchina ho guardato la targa, mi stavano fissando e avevo paura che lo notassero e che scendessero nuovamente, stavolta magari per farmi del male”.

E ancora: “Non mi era mai capitata una cosa simile, sto ancora tremando. Avviso tutti i miei amici che se non rispondo al telefono è per questo motivo, ne comprerò presto uno provvisorio“. Poi l’influencer conclude: “Come fare una chiamata senza telefono?”.

L’influencer ha poi mostrato la foto in cui mostra le ferite al ginocchio provocate dai due uomini che l’hanno aggredita. L’episodio l’ha sconvolta ed è molto simile a ciò che è successo a Miriana Trevisan a Roma. Anche lei è stata aggredita con modalità che si avvicinano a quelle dell’influencer.

