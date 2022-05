Antonino Spinalbese è sparito dai radar delle cronache rosa dopo la fine della relazione con Belen. Ecco cosa combina adesso.

L’ormai ex di Belen Rodriguez Antonino Spinalbese ha scelto di allontanarsi dai riflettori e di dedicarsi di nuovo alla sua vita, e quella della figlia Luna Marì, avuta appunto con la showgirl argentina. In queste ore, parlando con Chi, l’uomo ha raccontato come sta vivendo la sua vita dopo la fine della love story e il presunto inizio di un’altra relazione.

Antonino Spinalbese: dopo Belen c’è un’altra fiamma?

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese

“Mia figlia è il mio grande amore, viene prima.di tutto, anche prima di me”, ha voluto esordito Antonino Spinalbese parlando dei suoi affetti più cari e, in questo caso, della sua bimba.

Sulle sue abitudini: “I soldi non mi interessano: vivo in ciabatte, giro con la metropolitana”. Adesso, da quanto si apprende, Spinalbese vive a Milano e dopo aver scoperto la sua malattia autoimmune, lavora con un suo amico, titolare di un’agenzia di comunicazione.

Non solo. Da voci di corridoio sembra che l’ex hairstylist avrebbe creato un suo marchio di moda (prossimo al lancio) e sia pronto a debuttare in tv. A livello sentimentale, inoltre, si vocifera ci sia una nuova fiamma, una ragazza “dalla bellezza esotica”.

La dedica

Tornando all’amore per la piccola Luna Marì, in queste ore Spinalbese ha voluto omaggiare la sua piccola con un gesto molto simpatico sui social. Infatti, nel suo ultimo post, il millesimo pubblicato dall’uomo, la foto condivisa è proprio con la sua piccola.

“Non poteva non essere tuo… il millesimo post”, le parole del papà verso la sua bimba.

Di seguito il suo post:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG