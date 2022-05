Un momento di debolezza e condivisione social si è trasformato per Aurora Ramazzotti in un botta e risposta polemico con una seguace.

Un piccolo momento no che Aurora Ramazzotti aveva voluto condividere con i suoi seguaci sui social si è poi trasformato in una serie di botta e risposta con i fan. Non esattamente il finale che avrebbe voluto la nota showgirl che comunque è rimasta a spiegare anche a chi maggiormente la stava criticando i motivi delle sue parole.

Aurora Ramazzotti e la polemica social

Aurora Ramazzotti

La vicenda social nasce da una serie di confessioni che Aurora Ramazzotti ha fatto ai suoi seguaci relativamente ad alcuni momenti no che anche a lei capitano. La figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti si è sfogata invitando i suoi seguaci a fare lo stesso dando seguito anche alle sue iniziative per la salute mentale.

Peccato che tra i messaggi ricevuti ci sia stato anche qualche commento non proprio in linea con la conversazione che si stava portando avanti: “Tu sei una privilegiata. Per esempio, senza rancore, ma che lavoro fai oltre le sponsorizzazioni, le ospitate e cose che derivano dall’essere figlia di? Ti prego non ti ergere a paladina dei giovani perché la maggior parte dei giovani non è come te… Ma forse nemmeno lo puoi capire”, le parole di una fan.

La risposta è stata secca e durissima: “Vedo che il concetto è stato compreso insomma. Quando dico che bisogna ascoltare intendo proprio questo. Chi mi conosce sa che sono consapevole del mio privilegio. Ma non per questo mi si deve ridurre ad esso e svalutare ciò che sento”.

E ancora: “Non hai idea di cosa voglia dire essere me così come io non ho idea di cosa voglia dire essere te. Con la differenza che io la tua storia la rispetto, tu la mia no”.

Di seguito un recente post con la “battaglia” della Ramazzotti in chiave salute mentale:

Riproduzione riservata © 2022 - DG