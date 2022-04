Aurora Ramazzotti ha svelato alcuni dettagli di un incontro avuto con una ragazza che voleva porre fine alla sua vita. Il retroscena…

Impegnata nello spettacolo ma non solo. Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker e del noto cantante Eros, è intervenuta a margine di un evento a Palazzo Pirelli, sede della Regione Lombardia, in occasione della conferenza stampa per presentare la nuova legge regionale per istituire lo psicologo di base, una figura inserita e riconosciuta tra le cure primarie per le persone. Nel corso del suo intervento, la giovane 25enne ha raccontato un’esperienza di vita vissuta che l’ha vista aiutare una donna a non togliersi la vita.

Aurora Ramazzotti e l’aiuto ad una ragazza

Aurora Ramazzotti

Scelta come testimonial dalla Regione Lombardia in questo ambito, Aurora Ramazzotti ha raccontato: “Io sono una persona privilegiata e non mi riferisco alle cose materiali, ma al fatto di essere cresciuta nell’amore, nell’ascolto e nella condivisione”, ha detto la ragazza. “Quando nasci così fortunata ti viene voglia di restituire questa fortuna”.

In tale ottica è da leggere il successivo racconto della 25enne: “Ho aiutato una ragazza che voleva farla finita. Ho sempre pensato che avrei trovato la mia battaglia e questa si è letteralmente presentata alla mia porta di casa. Una ragazza molto giovane, in un anno difficile, il 2020, con un vissuto difficilissimo, anche se breve, e vari tentativi di suicidio alle spalle”.

Un racconto, quella della Ramazzotti che entra nel dettaglio: “Siamo state tante ore a parlare. Lei ha iniziato a stare meglio. Non mi prendo i meriti di questa cosa, ma ho capito che aveva bisogno di ascolto, di amore e condivisione. Parlo di amore, perché il fatto di essere stata lì con lei ad ascoltarla, anche se non sono una professionista, è un atto di amore. L’ho fatta sentire meno sola nella sua storia. Dove c’erano punti di incontro ho potuto a mia volta raccontare la mia esperienza e lei si è sentita meno sola”.

Di seguito il suo intervento pubblicato con un post Instagram dalla stessa Aurora Ramazzotti:

