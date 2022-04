Tanta commozione per Carlo Conti il quale, in televisione, ha iniziato a versare delle lacrime ricche di emotività. Il conduttore ha chiesto di cambiare argomento, quando si è iniziato a parlare di Fabrizio Frizzi. Ecco cosa è successo.

“Cambiamo argomento altrimenti mi commuovo troppo”, afferma Carlo Conti, invitato al Maurizio Costanzo Show, chiede al conduttore di evitare di parlare di Fabrizio Frizzi, perché l’emozione è troppa. Una foto da IG:

View this post on Instagram

La ragione è semplice. Ecco le sue parole: “Tra noi c’era un legame fortissimo. Al di là del rapporto professionale c’era un grande rapporto umano. E poi siamo diventati babbi in età abbastanza avanzata e questa cosa ci ha legato molto“.

Allora l’argomento cambia e passa su suo figlio, avuto con Francesca Vaccaro: “Non so cosa farà da grande. Lo vedo orientato su queste cose da YouTuber, della nuova generazione. Gli auguro di avere la stessa fortuna che ho avuto io, di fare della sua passione il suo lavoro“.

Poi parla di un eventuale ritorno al teatro con Pieraccioni e Panariello, affermando: “Noi tre ci divertiamo molto insieme. L’ultimo tour che abbiamo fatto è andato molto bene. C’è questa voglia di rifare lo spettacolo insieme“.

