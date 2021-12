Aurora Ramazzotti compie 25 anni: su Instagram, la giovane ha pubblicato una foto molto dolce con papà Eros e mamma Michelle.

Aurora Ramazzotti festeggia i suoi 25 anni, attorniata dall’amore dei suoi genitori. La giovane, infatti, ha pubblicato su Instagram una foto in cui viene ritratta, sorridente, con mamma Michelle Hunziker e papà Eros. Tanti i commenti entusiasti dei fan che le hanno augurato di passare una bellissima giornata, porgendole i propri sentiti auguri. Al suo fianco, il grande amore della sua vita, che l’accompagna in ogni sua avventura: Goffredo Cerza.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

AURORA RAMAZZOTTI

Aurora Ramazzotti festeggia 25 anni: al suo fianco mamma e papà

Il 5 dicembre, Aurora Ramazzotti ha festeggiato il suo 25esimo anno di età. La ragazza ha postato una foto su Instagram, in cui si mostra con i suoi genitori: Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. I due la abbracciano e le danno, ciascuno, un bacio sulla guancia. Ecco lo scatto postato sul social:

“Love 25“, questo è il messaggio che leggiamo in didascalia. Appena postata, l’immagine ha catturato – fin da subito – l’attenzione dei suoi follower, tanto da raggiungere, in poco tempo, quasi 5 mila commenti, nei quali in tanti le hanno fatto gli auguri per questa importante ricorrenza.

La cena e il pigiama party

Per festeggiare come si deve e celebrare questa importante data, in famiglia è stata organizzata una cena, seguita da un pigiama party, al quale ha preso parte anche il fidanzato della giovane, Goffredo Cerza. Eros, però, non poteva permettere che qualcun altro desse gli auguri alla sua piccola Aurora prima di lui.

Così, il cantautore ha pensato di svegliare sua figlia alle 7 di mattino per farle, per primo, gli auguri di buon compleanno. Anche Michelle Hunziker era al settimo cielo per il venticinquesimo compleanno di sua figlia, tanto da postare diverse storie su Instagram, in cui trasudava letteralmente felicità per la ragazza: “È il compleanno del mio amore”, ha esclamato la conduttrice tv.

Riproduzione riservata © 2021 - DG