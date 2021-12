È morto Toni Santagata: il cantautore di ‘Quant’è bello lu primm’ammore’ e conduttore televisivo aveva 85 anni.

Si è spento, all’età di 85 anni, Toni Santagata, cantautore e conduttore televisivo. Nel 1975 vinse Canzonissima con il brano Lu Maritiello e, nel corso della sua carriera, è stato anche un apprezzato cabarettista. Il suo vero nome era Antonio Morese e il suo cognome d’arte era, indubbiamente, un omaggio alla sua terra natia, ossia Sant’Agata di Puglia.

Toni Santagata, morto il cantautore e cabarettista: aveva 85 anni

Ci ha lasciati, all’età di 85 anni, all’improvviso, Toni Santagata, cantautore e personaggio televisivo il quale, nel corso della sua lunga carriera, ha allietato il pubblico con le sue canzoni. Oltre a Lu Maritiello, che gli permise di vincere Canzonissima nel 1975, ci sono anche altri brani molto conosciuti dell’artista.

Tra questi, infatti, possiamo annoverare Quant’è bello lu primm’ammore, La zita e Squadra Grande, quest’ultimo brano usato come sigla dio Golflash, programma storico dedicato al calcio. A comunicare la morte di Toni è stata la moglie Giovanna, con la quale era sposato da ben 50 anni.

La canzone di Padre Pio e la Nazionale Attori

Oltre ad aver ottenuto un grande successo, sia in TV, che in teatro e in radio, il suo nome è da annoverare fra i fondatori della Nazionale Attori. Inoltre, realizzò il brano Padre Pio ho bisogno di te, che è diventato la preghiera ufficiale dei seguaci del santo di Pietrelcina.

L’ultima apparizione televisiva di Santagata è stata nel programma Oggi è un altro giorno. Alla Bortone, raccontò della perdita del figlio che, al momento della morte, aveva 50 anni: “Mio figlio non mi ha mai fatto capire se aveva qualcosa. Francesco forse sapeva, ma io non mai saputo niente. Mio figlio è stato un uomo straordinario, distribuiva idee a tutti”.

