Ivana Spagna parla della sua carriera a Oggi è un altro giorno e racconta anche dei dettagli privati della sua famiglia. La cantante cult degli anni’80, nota per le sue giacche stravaganti e la sua voce strepitosa ha scritto una delle pagine più belle della musica italiana del periodo. A Serena Bortone Ivana racconta della gioia di Sanremo e del suo percorso da cantante.

Ivana Spagna la diva anni’80 che stregò l’Ariston con Gente come noi

A Serena Bortone, Ivana Spagna racconta dei dettagli inediti della sua vita da cantante e carriera nella musica. Il primo argomento cade sulle favolose giacche anni’80 che hanno sempre contraddistinto il look di Ivana e che hanno influenzato la moda del periodo. La cantante svela: “Vado a cercare le medaglie nei mercatini e me le metto a uno a uno. Vestirmi così per me è divertimento è gioire”.

Il successo sboccia nel 1995 quando Ivana Spagna arriva terza a Sanremo con Gente come noi, uno dei brani più famosi dell’artista. Alla conduttrice, Ivana rivela un dettaglio molto privato che riguarda la sua famiglia: “Chiamavo sempre mamma e le chiedevo di pregare per me. Ho dedicato il premio a mia madre. La gente che mi ha votato ha dato un premio a tutta la mia famiglia. A mio padre che era in cielo, a mia mamma che ci avrebbe lasciati poco dopo”.

Dopo aver vinto e aver raggiunto quel traguardo, Ivana Spagna racconta la gioia del padre: “Dopo Sanremo papà ha detto di essere l’uomo più felice del mondo” questa frase rese felice la cantante, come dichiara, che aveva fatto un regalo a suo padre. Sulla sua carriera Ivana Spagna afferma: “Ho fatto un lavoro che è la mia passione. Sono stata benedetta dal cielo”. Ma la notorietà della cantante, come sottolineato dalla conduttrice, Ivana l’aveva maggiormente in Francia e Spagna: “Io ero sempre all’estero mi riconoscevano di più lì. in Italia solo con Sanremo è arrivata la popolarità”, così l’icona anni’80 spiega il suo successo all’estero.